Турция обнаружила крупное месторождение с нефтью на $12 млрд

Анкара нашла в районе горы Габар (провинция Ширнак на юго-востоке страны) нефтяное месторождение, содержащее 150 млн баррелей нефти. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган после заседания кабинета министров. По его словам, стоимость этой нефти составляет около $12 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Reuters Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Reuters

«Турция обнаружила 150 миллионов баррелей чистых запасов нефти в районе горы Габар. Стоимость запасов составляет примерно 12 миллиардов долларов»,— сказал президент (цитата по турецкой газете Sabah).

Сегодня ранее господин Эрдоган сообщал о планах Анкары увеличить добычу нефти до 100 тыс. баррелей в сутки.

В конце июля президент Турции сообщал об открытии месторождения Cukurova на юге страны. По данным турецкого лидера, запасы нефти составляют $1 млрд. Позже в министерстве энергетики и природных ресурсов Турции оценили количество найденной нефти в 7,5-8 млн баррелей.

Полина Собакина