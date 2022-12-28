Благотворительность без оглядки

Несмотря на сложную геополитическую и экономическую обстановку, социально ориентированные компании не отказываются от реализации благотворительных, экологических проектов и программ поддержки своих сотрудников.

Корпоративная социальная ответственность (КСО) остается важной составляющей развития бизнеса. Несмотря на геополитические изменения, уход крупных западных организаций — основоположников КСО, российские социально ориентированные компании остаются таковыми.

В России на данный момент отсутствует закон, который регулирует корпоративную социальную ответственность, отмечает доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Каждая компания определяет социальную ответственность по-своему. Это происходит под воздействием разных стейкхолдеров (заинтересованных сторон), которые влияют на организацию, зависит от уровня развития и активности отрасли, в которой работает компания, интеграции социальной ответственности во все бизнес-процессы. Приоритетными сейчас остаются проекты, связанные с поддержкой кадрового потенциала, развитием местного сообщества, вопросами экологии и благотворительности.

По словам господина Щербаченко, КСО продолжит быть актуальной в корпоративном секторе, в том числе и в связи с новыми политическими реалиями. Компании и дальше будут выпускать нефинансовые отчеты, поскольку это востребовано со стороны государства, акционеров, а также со стороны инвесторов. В частности, сегодня в большинстве случаев именно бизнес выступает инициатором диалога между местными жителями и администрацией города, региона по привлечению населения в вопросы развития городской среды. Программы «корпоративного волонтерства» помогают решать социальные и экологические вопросы региона присутствия.

С учетом текущей экономической ситуации, возможно, механизмы КСО будут направлены в большей степени на внутренние ресурсы компании, но от реализации внешних задач масштабных отказов не будет. Старший директор по корпоративным коммуникациям и устойчивому развитию пивоваренной компании «Балтика» Надежда Овсянникова отмечает, что из-за изменения глобальной повестки некоторые компании пересматривают не только свои стратегии устойчивого развития, но и подходы к ведению бизнеса. В текущих условиях наблюдается перераспределение баланса в сторону социальной сферы: на первый план выходит сохранение занятости, поддержка персонала. Один из приоритетов компании в области социальной повестки — безопасные условия труда, комфорт на рабочем месте и эмоциональное благополучие сотрудников.

«Однако экологическая повестка также не теряет актуальности. Если раньше это направление было достаточно авангардным, то сейчас экология — это уже скорее обязательный элемент работы крупных компаний. Кроме того, в этом году для улучшения рабочей атмосферы и сохранения эмоционального благополучия сотрудников в компании было организовано волонтерское движение "Клуб добрых дел". Сотрудники "Балтики" объединились и провели ряд волонтерских акций в семи городах России. Это экологические мероприятия по сбору отходов, помощь приютам для животных и поддержка пожилых людей»,— рассказывает госпожа Овсянникова.

По словам директора по корпоративным коммуникациям компании «Технониколь» Екатерины Ракитской, первое и главное, что делает организация,— сохраняет и развивает кадры. «В этом году мы сделали фокус на поддержку сотрудников. Провели индексацию заработных плат, увеличив оклады в среднем на 10%. В полном объеме сохранили социальную помощь сотрудникам: компенсацию питания, страхование жизни от несчастных случаев и COVID-19, материальную помощь в различных жизненных обстоятельствах. Более чем на 40% увеличили затраты на внутрикорпоративное обучение. Также в фокусе нашего внимания остается экология. Мы одними из первых производителей строительных материалов в России внедрили на своих заводах программы рециклинга. Они появились у нас более пяти лет назад. Это были программы по переработке экструзионного пенополистирола и минеральной теплоизоляции. Сперва начали с себя: минимизировали собственные технологические потери. В специальных дробилках перерабатывали продукцию, не прошедшую контроль качества. Таким образом, на наших заводах по этим направлениям не образуется отходов производства»,— отметила госпожа Ракитская.

Безусловно, каждая организация самостоятельно определяет фокус внимания к КСО и проектам, которые наиболее значимы для них и заинтересованных сторон, продолжает тему директор департамента корпоративного маркетинга биотехнологической компании Biocad Ирина Кенюхова. «Наш приоритет — проекты, направленные на раннюю диагностику социально значимых заболеваний, повышение качества жизни пациентов и доступности высокоэффективной терапии, а также забота о сотрудниках и экологии в регионах присутствия Biocad. Мы фокусируем свое внимание на этих направлениях, поскольку уверены, что именно здесь можем максимально эффективно влиять на решение социальных проблем. Кроме того, Biocad уже более пяти лет реализует социальный проект "Живи без страха", цель которого — профилактика и ранняя диагностика онкологических заболеваний. В 2022 году мы впервые запустили грантовый конкурс для НКО. Кроме того, Biocad является автором проекта Betalife для людей с рассеянным склерозом, который помогает пациентам контролировать течение заболевания, а также проектов Revmo.Info — для пациентов с ревматоидным артритом и Psoriaz.Life — для людей с псориазом»,— рассказывает она.

По словам госпожи Кенюховой, компания ежегодно поддерживает фонды, пациентские организации, а также оказывает благотворительную помощь лекарственными препаратами и инвестирует в образовательные программы совместно с вузами и школами. В 2021 году объем инвестиций Biocad в благотворительность вырос более чем на 30% в сравнении с предыдущим годом.

Артем Алданов