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Горсовет Херсона призвал жителей Корабельного района эвакуироваться

Городской совет Херсона сообщил об отключении тепло- и электроснабжения во многих домах Корабельного района в результате обстрелов и призвал его жителей эвакуироваться. Ранее сегодня, 26 декабря, Херсонская областная военная администрация (ОВА) рекомендовала жителям города эвакуироваться в более безопасные регионы.

«Во многих домах отсутствуют электро- и теплоснабжение, вода, в некоторых — газ. Особенно опасна ситуация с жизнеобеспечением наиболее уязвимой категории жителей — маломобильной группы населения. С угрозой для жизни волонтеров началась доставка в р-н Нефтегавани "буржуек" и продуктов питания»,— говорится в сообщении горсовета Херсона в Telegram. Как утверждают в городском совете, «угрожающая ситуация» в Корабельном районе сложилась в результате постоянных обстрелов войсками России.

Пресс-служба горсовета также сообщила, что в результате обстрела 24 декабря была тяжело ранена соцработница Корабельного райсовета Галина Шейнрок. «К сожалению, вчера ночью женщина скончалась от ран в реанимации местной больницы. Корабельный райсовет и ХМВА выражают соболезнования родным и друзьям Галины, а также обращаются к жителям района с настоятельной рекомендацией эвакуироваться»,— заключила пресс-служба.

Ранее сегодня Херсонская ОВА сообщила в Telegram о возможности эвакуации из города. Военная администрация Херсонской области организовала ежедневный бесплатный вывоз людей из Херсона в Одессу через Николаев. Еще одна возможность уехать — ежедневный поезд из Херсона в Хмельницкий, сообщили власти области.

24 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил об обстреле Херсона. По словам замглавы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, в результате инцидента погибли 5 человек, пострадали 35 человек 16 находятся в тяжелом состоянии. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал обстрел города провокацией с целью обвинить ВС РФ.

С начала ноября Херсон находится под контролем вооруженных сил Украины после отхода ВС РФ к правому берегу Днепра. В городе установлен комендантский час с 19:00 до 6:30. В конце сентября в ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях Украины прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России, большинство участников плебисцита одобрили это. Президент России Владимир Путин подписал соответствующее соглашение 30 сентября.

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Эрдни Кагалтынов

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