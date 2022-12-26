Ялта оказалась перед угрозой повторного затопления и судоходного коллапса

Власти Крыма объявили об угрозе техногенной ЧС регионального характера в акватории Ялтинского торгового порта, которая угрожает работе судоходства и затоплением центральной части Ялты. Соответствующий указ главы региона Сергея Аксенова опубликован на сайте правительства РК.

Согласно документу, риски повторного затопления центральной части курортного города и остановки судоходства возникли из-за продолжающегося наноса грунта, скопившегося после штормов и ливней в данном районе. В этой связи губернатор поручил министерству транспорта Крыма, администрации Ялты и руководству морского порта выполнить комплекс мероприятий по отводу воды у причалов в районе реки Быстрой, а также организовать работу по ликвидации наноса грунта.

Напомним, летом 2021 года на юге и востоке Крыма прошли сильные дожди, в результате которых затопило более 400 частных и многоквартирных домов. В Ялте в результате происшествия получили травмы более 60 человек, несколько человек погибло.

Александр Дремлюгин, Симферополь