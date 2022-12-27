Обвиняемых приютили в СИЗО

Центральный райсуд Кемерова отправил в СИЗО на два месяца 31-летнего владельца частного приюта для людей в сложной жизненной ситуации Андрея Смирнова. Его обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Также арестован на два месяца инспектор пожарного надзора Роман Плет. Он стал фигурантом уголовного дела о халатности, повлекшей смерть людей. Следствие считает, что инспектор не проверил приют на соблюдение норм пожарной безопасности. В «доме милосердия», открытом более трех лет назад, ночью 24 декабря произошел пожар, в котором погибли 22 человека. Андрей Смирнов признал вину и раскаялся, Роман Плет отрицает обвинения.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В МЧС сообщили, что есть несколько версий возникновения пожара в приюте. Одна из них — нарушение правил эксплуатации электрооборудования

Фото: Максим Серков, Коммерсантъ В МЧС сообщили, что есть несколько версий возникновения пожара в приюте. Одна из них — нарушение правил эксплуатации электрооборудования

Фото: Максим Серков, Коммерсантъ

Руководитель следственной группы по делу о пожаре в частном кемеровском приюте, произошедшем 24 декабря, Алексей Мухрамов обосновал необходимость ареста владельца социального заведения Андрея Смирнова тем, что тот проживает не в собственном жилье, а в квартире матери в кузбасском городе Гурьевске, может сбежать. Также следователь сообщил, что фигурант дела может уничтожить доказательства, угрожать свидетелям и другим участникам дела. Кроме того, характеризуя личность обвиняемого, Алексей Мухрамов отметил, что тот привлекался к административной ответственности, не уточнив к какой. По его данным, индивидуальный предприниматель Андрей Смирнов организовал приют для лиц в сложной жизненной ситуации, без определенного места жительства и престарелых в неприспособленном для этого частном доме. «Умышленно с нарушением требований противопожарной безопасности — без требуемых автоматической противопожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, не обеспечил условий для эвакуации в случае пожара, в том числе для маломобильных граждан»,— заявил в суде следователь. По оценке следствия, Андрей Смирнов знал о возможных негативных последствиях, «но самонадеянно рассчитывал на их предотвращение».

Ночью 24 декабря в приюте произошел пожар. Сообщение о возгорании в доме №23 по ул. Таврической в Кемерове поступило в службу ЧС в 02:21 ночи по местному времени, горение удалось локализовать в 03:39 и полностью погасить еще через 10 минут. В пожаре погибли 22 человека — постояльцы приюта, в первую очередь маломобильные. Еще шестеро пострадали: четверо получили амбулаторную помощь, еще двое — в тяжелом состоянии с ожогами — были госпитализированы. «Наши пожарные сделали все возможное. Предположительно одной из причин быстрого и масштабного развития пожара явилось позднее сообщение о нем в МЧС. На момент прибытия первых подразделений практически все здание было охвачено огнем»,— комментировал ситуацию заместителями главы МЧС Илья Денисов. В тот же день Андрей Смирнов был задержан. Ему предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ, максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы).

По словам Алексея Мухрамова, обвиняемый арендовал дом площадью 185 кв. м по ул. Таврической, в котором обустроил приют, находил нуждающихся в проживании, «заключал с ними и с нанятыми для работы в приюте устные договоры, получал денежные средства за оказанные услуги, на них покупал продукты питания и расходные материалы, оплачивал жилищно-коммунальные услуги». Он также «контактировал с надзорными и правоохранительными органами». Из показаний свидетелей, которые представил судья Дмитрий Торощин, следовало, что дом Андрей Смирнов арендовал с октября 2019 года у местной жительницы, сам при этом проживал в Гурьевске, где организовал евангелическую церковь, в приют приезжал один-два раза в неделю. При этом он помогал постоялицам приюта восстанавливать документы, в том числе для получения пенсий.

Адвокат обвиняемого Андрей Деменков указал на то, что доводы следствия о возможном бегстве Андрея Смирнова и вмешательстве в ход расследования ничем не обоснованы, а ссылка на административные взыскания — это всего лишь указание на нарушения правил дорожного движения, что есть практически у каждого водителя. Он сообщил, что у обвиняемого двое детей в возрасте восьми месяцев и четырех лет, а также опека над 15-летним ребенком, супруга Андрея Смирнова не работает. Кроме того, как заявил адвокат, пока нет точно выявленного очага, причин и механизма распространения пожара.

В субботу замглавы МЧС Анатолий Супруновский сообщил, что есть несколько версий возникновения пожара. «Одна из них — нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Первоначальную версию о нарушении правил пожарной безопасности при эксплуатации печи мы тоже рассматриваем, но она маловероятна. Окончательные выводы можно будет сделать после завершения работ надзорных органов и коллег из следственного комитета»,— сказал он.

Андрей Смирнов, выступая в судебном заседании, также отметил, что причины пожары пока неясны, и, по его предположению, они могли быть связаны с действиями одного из постояльцев, «курившего и употреблявшего алкоголь, не умевшего обращаться с топливным угольным котлом, и которого он хотел попросить из приюта, но тот уговорил оставить его». Андрей Смирнов заявил, что не снимает с себя вину и рассказал, что, за исключением последних поселившихся в приюте шести постояльцев, всех проживавших там он знал лично, находил по теплотрассам и свалкам, отмывал и подстригал, все они были брошены своими родственниками на произвол судьбы. При этом, по его словам, все знали о работе «дома милосердия», как назвал приют обвиняемый, а постояльцев привозили к нему также из городских больниц, из учреждений ФСИН, полиции, из центра социальной адаптации населения и др. Он признал, что «понимал» необходимость размещения приюта в другом доме, который бы соответствовал СанПиНам, и даже «начал его присматривать, планируя приобрести на средства материнского капитала». Андрей Смирнов также сообщил, что «на 100% сотрудничает и будет сотрудничать со следствием и не собирается скрываться». «Пока нет полной картины пожара, хотелось бы оставаться с семьей»,— сказал он. Тем не менее суд согласился с доводами следствия и арестовал его на два месяца, до 24 февраля 2023 года.

Также фигурантом уголовного дела стал государственный инспектор Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору ГУ МЧС России по Кузбассу Роман Плет. Следственные органы предъявили ему обвинение в халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ, наказание — до семи лет лишения свободы). По мнению следствия, он не организовал и не провел внеплановую проверку соблюдения требований пожарной безопасности «дома милосердия». В суде Роман Плет попросил отправить его под домашний арест. «Вину не признаю, от следствия скрываться не собираюсь, всегда готов оказать содействие в рамках расследования, готов сдать заграничные паспорта, обычный паспорт»,— сказал он в суде (цитата по «РИА Новости»). Суд арестовал его также до 24 февраля.

Игорь Лавренков, Кемерово