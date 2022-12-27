Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Обвиняемых приютили в СИЗО

Арестованы владелец кемеровского «дома милосердия» для бездомных и сотрудник МЧС

Центральный райсуд Кемерова отправил в СИЗО на два месяца 31-летнего владельца частного приюта для людей в сложной жизненной ситуации Андрея Смирнова. Его обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Также арестован на два месяца инспектор пожарного надзора Роман Плет. Он стал фигурантом уголовного дела о халатности, повлекшей смерть людей. Следствие считает, что инспектор не проверил приют на соблюдение норм пожарной безопасности. В «доме милосердия», открытом более трех лет назад, ночью 24 декабря произошел пожар, в котором погибли 22 человека. Андрей Смирнов признал вину и раскаялся, Роман Плет отрицает обвинения.

В МЧС сообщили, что есть несколько версий возникновения пожара в приюте. Одна из них — нарушение правил эксплуатации электрооборудования

В МЧС сообщили, что есть несколько версий возникновения пожара в приюте. Одна из них — нарушение правил эксплуатации электрооборудования

Фото: Максим Серков, Коммерсантъ

В МЧС сообщили, что есть несколько версий возникновения пожара в приюте. Одна из них — нарушение правил эксплуатации электрооборудования

Фото: Максим Серков, Коммерсантъ

Руководитель следственной группы по делу о пожаре в частном кемеровском приюте, произошедшем 24 декабря, Алексей Мухрамов обосновал необходимость ареста владельца социального заведения Андрея Смирнова тем, что тот проживает не в собственном жилье, а в квартире матери в кузбасском городе Гурьевске, может сбежать. Также следователь сообщил, что фигурант дела может уничтожить доказательства, угрожать свидетелям и другим участникам дела. Кроме того, характеризуя личность обвиняемого, Алексей Мухрамов отметил, что тот привлекался к административной ответственности, не уточнив к какой. По его данным, индивидуальный предприниматель Андрей Смирнов организовал приют для лиц в сложной жизненной ситуации, без определенного места жительства и престарелых в неприспособленном для этого частном доме. «Умышленно с нарушением требований противопожарной безопасности — без требуемых автоматической противопожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, не обеспечил условий для эвакуации в случае пожара, в том числе для маломобильных граждан»,— заявил в суде следователь. По оценке следствия, Андрей Смирнов знал о возможных негативных последствиях, «но самонадеянно рассчитывал на их предотвращение».

Ночью 24 декабря в приюте произошел пожар. Сообщение о возгорании в доме №23 по ул. Таврической в Кемерове поступило в службу ЧС в 02:21 ночи по местному времени, горение удалось локализовать в 03:39 и полностью погасить еще через 10 минут. В пожаре погибли 22 человека — постояльцы приюта, в первую очередь маломобильные. Еще шестеро пострадали: четверо получили амбулаторную помощь, еще двое — в тяжелом состоянии с ожогами — были госпитализированы. «Наши пожарные сделали все возможное. Предположительно одной из причин быстрого и масштабного развития пожара явилось позднее сообщение о нем в МЧС. На момент прибытия первых подразделений практически все здание было охвачено огнем»,— комментировал ситуацию заместителями главы МЧС Илья Денисов. В тот же день Андрей Смирнов был задержан. Ему предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ, максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы).

По словам Алексея Мухрамова, обвиняемый арендовал дом площадью 185 кв. м по ул. Таврической, в котором обустроил приют, находил нуждающихся в проживании, «заключал с ними и с нанятыми для работы в приюте устные договоры, получал денежные средства за оказанные услуги, на них покупал продукты питания и расходные материалы, оплачивал жилищно-коммунальные услуги». Он также «контактировал с надзорными и правоохранительными органами». Из показаний свидетелей, которые представил судья Дмитрий Торощин, следовало, что дом Андрей Смирнов арендовал с октября 2019 года у местной жительницы, сам при этом проживал в Гурьевске, где организовал евангелическую церковь, в приют приезжал один-два раза в неделю. При этом он помогал постоялицам приюта восстанавливать документы, в том числе для получения пенсий.

Адвокат обвиняемого Андрей Деменков указал на то, что доводы следствия о возможном бегстве Андрея Смирнова и вмешательстве в ход расследования ничем не обоснованы, а ссылка на административные взыскания — это всего лишь указание на нарушения правил дорожного движения, что есть практически у каждого водителя. Он сообщил, что у обвиняемого двое детей в возрасте восьми месяцев и четырех лет, а также опека над 15-летним ребенком, супруга Андрея Смирнова не работает. Кроме того, как заявил адвокат, пока нет точно выявленного очага, причин и механизма распространения пожара.

В субботу замглавы МЧС Анатолий Супруновский сообщил, что есть несколько версий возникновения пожара. «Одна из них — нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Первоначальную версию о нарушении правил пожарной безопасности при эксплуатации печи мы тоже рассматриваем, но она маловероятна. Окончательные выводы можно будет сделать после завершения работ надзорных органов и коллег из следственного комитета»,— сказал он.

Андрей Смирнов, выступая в судебном заседании, также отметил, что причины пожары пока неясны, и, по его предположению, они могли быть связаны с действиями одного из постояльцев, «курившего и употреблявшего алкоголь, не умевшего обращаться с топливным угольным котлом, и которого он хотел попросить из приюта, но тот уговорил оставить его». Андрей Смирнов заявил, что не снимает с себя вину и рассказал, что, за исключением последних поселившихся в приюте шести постояльцев, всех проживавших там он знал лично, находил по теплотрассам и свалкам, отмывал и подстригал, все они были брошены своими родственниками на произвол судьбы. При этом, по его словам, все знали о работе «дома милосердия», как назвал приют обвиняемый, а постояльцев привозили к нему также из городских больниц, из учреждений ФСИН, полиции, из центра социальной адаптации населения и др. Он признал, что «понимал» необходимость размещения приюта в другом доме, который бы соответствовал СанПиНам, и даже «начал его присматривать, планируя приобрести на средства материнского капитала». Андрей Смирнов также сообщил, что «на 100% сотрудничает и будет сотрудничать со следствием и не собирается скрываться». «Пока нет полной картины пожара, хотелось бы оставаться с семьей»,— сказал он. Тем не менее суд согласился с доводами следствия и арестовал его на два месяца, до 24 февраля 2023 года.

Также фигурантом уголовного дела стал государственный инспектор Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору ГУ МЧС России по Кузбассу Роман Плет. Следственные органы предъявили ему обвинение в халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ, наказание — до семи лет лишения свободы). По мнению следствия, он не организовал и не провел внеплановую проверку соблюдения требований пожарной безопасности «дома милосердия». В суде Роман Плет попросил отправить его под домашний арест. «Вину не признаю, от следствия скрываться не собираюсь, всегда готов оказать содействие в рамках расследования, готов сдать заграничные паспорта, обычный паспорт»,— сказал он в суде (цитата по «РИА Новости»). Суд арестовал его также до 24 февраля.

Игорь Лавренков, Кемерово

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...