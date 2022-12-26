Умер композитор и экс-солист группы «Зодчие» Александр Шевченко

Российский певец и композитор Александр Шевченко умер на 62-м году жизни, сообщил агентству InterMedia лидер группы «Зодчие» Юрий Давыдов. По предварительной информации, причиной смерти музыканта стал оторвавшийся тромб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Шевченко

Фото: Группа «Зодчие» Александр Шевченко

Фото: Группа «Зодчие»

«Для меня лично это персональная невосполнимая потеря... Как человек он абсолютно непревзойденный, он никогда ни о ком не говорил плохо, не злословил, не сплетничал, всех жалел, для каждого находил время. Наш музыкальный бизнес потерял не просто суперталантливого человека, он потерял душу»,— сказал агентству президент «ГПМ Радио» Юрий Костин.

Александр Шевченко родился 22 июля 1961 года в городе Мары Туркменской ССР. С 1974 по 1979 год он участвовал в группе «Фаэтон», с 1979 по 1982 год — в группе «Фризби». С 1989 по 1991 год был солистом группы «Зодчие». В 1997-м господин Шевченко собрал группу «Дежа-вю», с которой выпустил альбом «Будет все, как ты захочешь». За одноименную песню из этого альбома он в 1997 году получил премию «Золотой граммофон». Александр Шевченко также занимался продюсерской деятельностью. В частности, он является автором ряда песен Алсу и Жасмин.

Эрдни Кагалтынов