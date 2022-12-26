Поезд №337 Самара — Санкт-Петербург стал ходить ежедневно

Пассажирский поезд №337 Самара — Санкт-Петербург с декабря текущего года сменил нумерацию на №47, переведен в категорию «скорый» и теперь отправляется ежедневно. Об этом сообщает Федеральная пассажирская компания.

Маршрут поезда проходит через Сызрань, Кузнецк, Пензу, Рузаевку, Саранск, Арзамас, Нижний Новгород, Ковров, Иваново, Ярославль, Рыбинск, Бологое. Из Самары поезд отправляется в 20:26 (MSK+1) и следует до пункта назначения 41 ч. Обратно из Санкт-Петербурга поезд отправляется в 17:45 (MSK).

Андрей Сазонов