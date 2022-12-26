Суд заключил под стражу организатора сгоревшего кемеровского приюта

Центральный райсуд Кемерова, удовлетворив ходатайство следствия, водворил в СИЗО Андрея Смирнова — организатора приюта для людей в сложной жизненной ситуации, где в результате пожара погибли 22 человека. Он арестован на два месяца - до 24 февраля 2023 года.

Андрею Смирнову предъявлено обвинение по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие больше человеческие жертвы). По словам следователя, Андрей Смирнов признал свою вину и раскаялся в содеянном. Андрей Смирнов в суде сообщил, что «понимал, что нужен другой дом для приюта, чтобы тот соответствовал СанПиНам, начал его присматривать, планируя приобрести на средства материнского капитала». Обвиняемый также сообщил, что «на 100% сотрудничает и будет сотрудничать со следствием и не собирается скрываться». «Пока нет полной картины пожара, хотелось бы оставаться с семьей», – сказал он.

В ночь на 24 декабря в частном приюте для бездомных в Кемерово произошел сильный пожар. В огне погибли 22 человека, еще шесть пострадали.

Следователи задержали 31-летнего пастора евангельской церкви и предпринимателя Андрея Смирнова, который арендовал частный дом и предоставляя в нем возможность для временного проживания лицам, находящимся в сложной жизненной ситуации. По предварительным данным, в приюте был неисправен угольный котел отопления, на что накануне пожара жаловались постояльцы.

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Игорь Лавренков, Кемерово, Илья Николаев