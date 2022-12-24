Владельцу кемеровского приюта, где в пожаре погибли люди, предъявлено обвинение

Индивидуальному предпринимателю, организовавшему приют в Кемерове, где произошел пожар, предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает СУ СКР по региону.

Предварительно известно, что мужчина арендовал частный дом, в котором поселил лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации. Накануне пожара жильцы сообщили предпринимателю, что котел, который обеспечивал дом теплом, неисправен. Однако мужчина , по данным правоохранителей,не стал его ремонтировать.

Следователями установлено, что свою деятельность владелец приюта вел без заключения договоров и уставных документов, с нарушением требований противопожарной безопасности.

Пожар в приюте произошел в 03:30 местного времени 24 декабря. По последним данным известно о 22 погибших. Еще шесть пострадали, двое из них - с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии.

С задержанным владельцем приюта проводятся следственные действия. В ближайшее время будет решен вопрос об аресте обвиняемого. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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Анна Егорова