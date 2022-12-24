В Кузбассе в результате пожара в частном доме престарелых погибли 13 человек

В результате пожара в частном доме престарелых в Заводском районе Кемерова погибли 13 человек, сообщает МЧС России. На момент прибытия первых подразделений наблюдалось открытое горение из окон и на кровле здания. Сообщалось, что площадь пожара по предварительным данным составила 180 кв м. Пожар ликвидирован.

Прокуратура Кемеровской области по факту произошедшего начала проверку соблюдения требований пожарной безопасности. По ее результатам при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

По словам губернатора Сергея Цивилева, все оперативные службы работают на месте. «Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Проверим все учреждения такого типа, в первую очередь, частные. Проверки завершатся в течение недели», - сообщил он.

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Анна Егорова