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Коммерсантъ FM
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МИД России связал дальнейшие переговоры по Приднестровью с итогами украинского конфликта

Обсуждать контакты в формате «5+2» по Приднестровью преждевременно, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. По его словам, будущее переговорного формата станет ясно после разрешения ситуации на Украине.

Формат «5+2» включает Молдавию, Приднестровье, ОБСЕ, Россию, Украину, а также наблюдателей от США и Евросоюза.

В интервью ТАСС господин Галузин сказал, что сейчас главное — «возвращение конструктивного начала в диалог между Кишиневом и Тирасполем». По его словам, также важно соблюдать ранее достигнутые договоренности, но в этом вопросе «пока продвижения нет». «Остаются старые и накапливаются новые проблемы»,— добавил замглавы МИД РФ.

В ноябре президент Приднестровья Вадим Красносельский направил письма в ООН и ОБСЕ, пожаловавшись на глубокий кризис в отношениях с Молдавией. Он обвинил Кишинев в саботировании переговоров. В начале декабря МИД Молдавии призвал к выводу российских военных из Приднестровья. В том же месяце представители Кишинева и Тирасполя провели переговоры в формате «1+1».

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Все купят хорошо».

Лаура Кеффер

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