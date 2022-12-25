Новак допустил попытки некоторых стран ЕС отказаться от эмбарго на российскую нефть

Россия не исключает, что некоторые страны Евросоюза попросят объединение исключить их из эмбарго на российскую нефть, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью ТАСС.

«Возможно, они будут вводить исключения, как это было с нефтью, когда под ограничение не попали трубопроводные поставки, перерабатывающие заводы Болгарии, Чехии, Словакии. Даже Германия и Польша, которые объявляли, что они откажутся от российской нефти, подали заявку на прокачку на 2023 год»,— сказал господин Новак.

Вице-премьер заявил, что в РФ пока не понимают, чем Европа собирается заместить российское топливо. «Европа была для нас основным рынком сбыта нефтепродуктов. Посмотрим, какие решения они в итоге примут»,— добавил он.

Эмбарго Евросоюза на нефть из России вступило в силу 5 декабря, также в этот день начал действовать ценовой потолок на морские поставки этого топлива из РФ. Ограничения установили на уровне $60 за баррель. Господин Новак заявил, что в качестве ответной меры Россия запретит поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые будут требовать соблюдения потолка цен. Владимир Путин сообщил, что подпишет указ об ответных мерах в «понедельник—вторник».

Подробнее о влиянии ограничений на нефтяной экспорт из РФ — в материале «Нефть вязнет в трубах».

Эрдни Кагалтынов