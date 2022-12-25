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Уличный художник Ffchw подтвердил свое задержание

Пермский уличный художник Ffchw подтвердил задержание его полицией. На своей странице в соцсети в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) он опубликовал фотографию новой работы — надписи «Свидимся» на 20 разных языках, во время создания которой его прервали сотрудники правоохранительных органов. «Новая работа и не законченная. В общем-то, это было мое первое задержание»,— написал художник под фото.

Ранее СМИ сообщили, что Ffchw в ночь на 25 декабря был задержан полицией в районе дома по ул. Сибирской,1, когда завершал свою новую работу. По данным «ОВД-Инфо» (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов), художника отпустили без составления протокола.

Ffchw активно работает в Перми с 2015 года. В основном его работы посвящены политике, социальным и экологическим проблемам. После начала спецоперации на Украине Ffchw начал создавать на зданиях города антивоенные граффити, которые закрашивались почти сразу после появления.

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