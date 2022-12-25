Силуанов: РФ перенаправит поставки нефти из-за потолка цен даже при росте издержек

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия принципиально не будет поставлять свою нефть по ценам, которые установили западные страны (price cap). По его словам, Россия будет искать новые рынки и логистику даже при росте издержек.

«Мы не будем поставлять нефть по контрактам, где будут указываться ценовые ограничения, которые предлагают западные страны. Это исключено. Об этом говорил президент Российской Федерации: о том, что Россия поставлять нефть по соглашениям, в которых указываются потолки, не будет»,— сказал Антон Силуанов в интервью телеканалу Asharq News. «Мы будем искать новые рынки, будем искать новую логистику, возможно, это будет дороже»,— добавил министр.

По словам Антона Силуанова, решение западных стран установить потолок цен — это «диктат потребителя». Он считает, что в теории западные страны могут ввести предельные цены и для других производителей — с такой политикой, по словам министра, Россия не может согласиться.

Глава Минфина также пообещал, что, несмотря на ценовые ограничения, санкции и колебания цен на мировых рынках, все бюджетные обязательства России будут выполнены.

Потолок цен на российскую нефть, введенный странами Евросоюза (ЕС), G7 и Австралией, начал действовать с 5 декабря. Ограничения установлены на уровне $60 за баррель. Вице-премьер Александр Новак в качестве ответных мер на потолок цен не исключал возможности сокращения нефтедобычи. Он допускал, что в начале 2023 года сокращение добычи может составить 5–7%. Президент Владимир Путин говорил, что подпишет указ об ответных мерах на потолок нефтяных цен в понедельник-вторник.

Анастасия Ларина