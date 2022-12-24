Турция обсуждает с РФ возможность открытия воздушного пространства над Сирией для наземной операции

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара обсуждает с Москвой открытие воздушного пространства над севером Сирии для проведения военной операции против курдского «Отряда народной самообороны», передает Reuters.

Господин Акар заявил журналистам, что с российской стороной обсуждаются все проблемы, касающиеся проведения операции турецкими войсками на территории Сирии, в том числе и открытие воздушного пространства над северной частью страны.

Турция нанесла авиаудары по курдским формированиям в Сирии в рамках операции «Коготь-меч». Анкара считает «Отряд народной самообороны» и Рабочую партию Курдистана террористическими организациями. На них Турция возлагает вину за теракт в центре Стамбула на улице Истикляль.

По данным Reuters, Турция планирует в скором времени начать в Сирии наземную операцию. В МИД РФ считают это «преждевременным шагом». К середине декабря турецкие военные убили более 300 предполагаемых террористов.

Эрдни Кагалтынов