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Власти Перми завершили изъятие участка перед отелем «Прикамье»

Как сообщили «Ъ-Прикамье» в администрации Перми, 6 декабря городские власти получили право собственности на земельный участок перед отелем «Прикамье». Территория в 2,9 тыс. кв. м была изъята администрацией по решению суда. 23 ноября мэрия выплатила денежные средства бывшим собственникам участка — АО «Отель “Прикамье”», «Сервис-С», ИП Наталье Мамаевой и Людмиле Михейчевой.

Фото: Яндекс карты

Фото: Яндекс карты

«Планируется, что на этом участке в дальнейшем будет размещено общественное пространство»,— отметили в администрации Перми.

Спор вокруг изъятия участка перед отелем «Прикамье» длился с августа 2021 года. Мэрия Перми в судебном порядке изымала в муниципальную собственность участок перед отелем площадью 2,9 тыс. кв. м. Свои требования власти объясняли реконструкцией внутриквартальной дорожной сети. Изъятие участка у АО «Отель “Прикамье”», «Сервис-С», ИП Натальи Мамаевой и Людмилы Михейчевой администрация оценила в 13,5 млн руб. Судебная экспертиза оценила площадку в 15,3 млн руб. При этом миноритарный акционер АО «Отель “Прикамье”» Владимир Сивков ходатайствовал о проведении повторной экспертизы, так как счел установленную сумму завышенной. Суд отказал заявителю в проведении повторной экспертизы, приняв решение о выкупе недвижимости за 15,3 млн руб.

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