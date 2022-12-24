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Коммерсантъ FM
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Курский губернатор сообщил об обстреле села Попово-Лежачи

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о прилете трех снарядов в село Попово-Лежачи. Населенный пункт частично обесточен, три дома повреждены. В результате инцидента никто не пострадал.

Последствия обстрела села Попово-Лежачи

Последствия обстрела села Попово-Лежачи

Фото: t.me / gubernator_46

Последствия обстрела села Попово-Лежачи

Фото: t.me / gubernator_46

«Сегодня ВСУ обстреляли село Попово-Лежачи Глушковского района. Предварительно зафиксировано три прилета. Пострадавших нет, однако повреждения получили три частных домовладения»,— написал чиновник в своем Telegram.

Он сопроводил публикацию фотографиями дома с обстрелянным фасадом и взрывных воронок на участке.

20 декабря в Курской области также было обстреляно село Махновка. Тогда пострадала одна женщина. На этой неделе власти региона продлили желтый уровень террористической опасности.

О последствиях ввода российских войск на Украину — в трансляции «Ъ».

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