Курский губернатор сообщил об обстреле села Попово-Лежачи

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о прилете трех снарядов в село Попово-Лежачи. Населенный пункт частично обесточен, три дома повреждены. В результате инцидента никто не пострадал.
Последствия обстрела села Попово-Лежачи
Фото: t.me / gubernator_46
«Сегодня ВСУ обстреляли село Попово-Лежачи Глушковского района. Предварительно зафиксировано три прилета. Пострадавших нет, однако повреждения получили три частных домовладения»,— написал чиновник в своем Telegram.
Он сопроводил публикацию фотографиями дома с обстрелянным фасадом и взрывных воронок на участке.
20 декабря в Курской области также было обстреляно село Махновка. Тогда пострадала одна женщина. На этой неделе власти региона продлили желтый уровень террористической опасности.
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