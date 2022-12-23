«Мосавтодилера» подозревают в мошенничестве

Гендиректор компании «Мосавтодилер» Ярослав Коротких задержан в столице. Фирма занималась ввозом премиальных машин из-за границы в Россию. По данным Telegram-канала «112», несколько месяцев назад «Мосавтодилер» начал брать с клиентов предоплату за услуги, но машины в страну так и не приехали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Задержанный гендиректор объяснил это проблемами с логистикой и сложностями с таможенным оформлением. Тем не менее клиенты массово подают в суд на «Мосавтодилер». Среди потерпевших, в частности, оказался актер и ресторатор Антон Табаков, сообщает «112».

В условиях дефицита новых машин россияне все чаще заказывают авто из-за границы у небольших компаний, и среди них много недобросовестных, отметил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин: «Еще несколько месяцев назад было более чем понятно, и я говорил об этом в том числе и коллегам из правоохранительных органов, что такие ситуации будут учащаться. Ведь на любом сайте объявлений о продаже можно увидеть множество предложений пригнать автомобиль на заказ. Кто-то просит полную предоплату, кто-то — частичную. Но совершенно очевидно, что далеко не все из них реально машины привезут. Многие сограждане пытаются найти бесплатный сыр в мышеловке и, например, растаможить автомобиль с использованием разного рода схем.

Я знаю, например, о коллегах, которые купили несколько ультралюксовых немецких машин, привезли их в солнечный Ереван, растаможили по какой-то хитрой схеме, а теперь не могут получить на них российский ПТС.

Единственный рецепт избежать неприятностей — это понимание, что есть те, кто действительно работает не первый год, в том числе и до кризисных событий 2022-го. Такие организации существуют, и реальным источником информации должен быть только позитивный опыт окружающих. К сожалению, отзывы в интернете — не решение проблемы».

По заявлению нескольких пострадавших возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщает «112». Если вина будет доказана, подозреваемому грозит несколько лет заключения, подчеркнула адвокат коллегии адвокатов «Люди дела» Алина Гарина: «Здесь будет несколько эпизодов по делу, потому что много потерпевших. Часть 4 статьи 159 УК РФ предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы по одному эпизоду. Случаи на самом деле бывают совершенно разные. Однако в данном кейсе выйти на условное заключение будет сложно.

Если мы говорим о возмещении ущерба, то в рамках уголовного дела потерпевшие имеют право предъявить гражданский иск. Убытки, в частности, будут складываться из стоимости транспортного средства. Если же соглашение было подписано с юридическим лицом либо с индивидуальным предпринимателем, то они имеют право также дополнительно взыскать неустойку».

Сейчас телефон, указанный на сайте «Мосавтодилера», отключен, а YouTube-канал компании удален. По некоторым данным, сумма ущерба может достигать 60 млн руб.

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Даниил Бабкин