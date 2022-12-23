Балицкий анонсировал строительство трассы Симферополь—Ростов

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в следующем году начнется строительство трассы Симферополь—Ростов-на-Дону. Часть ее будет проходить по территории Запорожья. Проект, который позволит снять нагрузку с Крымского моста, поддержал президент Владимир Путин, сообщил в своем Telegram-канале врио главы области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Балицкий

Фото: Официальная страница Евгения Балицкого в Telegram Евгений Балицкий

Фото: Официальная страница Евгения Балицкого в Telegram

Четырехполосная автомагистраль будет пропускать 30 тыс. автомобилей в сутки, сообщил господин Балицкий, проектная документация трассы готовится. Ее строительство начнется в январе 2023 года.

Врио губернатора напомнил, что уже полностью построена дорога Мелитополь—Бердянск протяженностью 107 км, на 50% выполнены работы по строительству трассы, которая соединит Мелитополь с Симферополем. Начало строительства магистрали в 2023 году станет очередным большим этапом восстановления дорожной инфраструктуры региона, заявил Евгений Балицкий, отметив, что дорожная инфраструктура области не знала ремонта десятилетиями.

13 декабря он сообщил о начале обустройства временной объездной дороги вокруг села Константиновка Мелитопольского района, где ранее были подорваны две железобетонные опоры автомобильного моста.

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Мария Федотова