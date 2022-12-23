Надежда Бабкина награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении госнаградами РФ. Среди прочих награждена худрук вокального ансамбля «Русская песня» Надежда Бабкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Надежда Бабкина

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Надежда Бабкина

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и активную плодотворную общественную деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени Надежду Бабкину»,— говорится в тексте документа.

Надежда Бабкина — советская и российская народная и эстрадная певица, народная артистка России (1992), лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Депутат Московской городской думы (2014–2019), член партии «Единая Россия».

Она является основательницей и худруком вокального ансамбля «Русская песня» (с 1974 года), худруком-директором «Московского государственного академического театра "Русская песня"» (с 1994 года).

Мария Федотова