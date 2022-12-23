«Финам» запросил разблокировки активов клиентов у Бельгии и Люксембурга

Брокер «Финам» направил единые заявки о разблокировке активов своих клиентов в министерства финансов Бельгии и Люксембурга, сообщила пресс-служба инвестиционной компании.

В случае положительного решения инвесторы смогут распоряжаться ценными бумагами, которые хранятся в депозитариях Euroclear и Clearstream. В документах «Финам» указал все заблокированные активы клиентов, в том числе фонды FinEX.

22 декабря Бельгия вслед за Люксембургом выдала лицензию Национальному расчетному депозитарию (НРД) на осуществление операций с замороженными активами.

С 28 февраля Euroclear перестал проводить стандартные операции по счетам Национального расчетного депозитария без объяснения причин. В июне ЕС ввел санкции в том числе против НРД. После этого часть активов российских инвесторов была заблокирована.

Известно, что в Минфин Люксембурга за индивидуальными лицензиями, которые позволят получить доступ к активам клиентов, обратились компании «Альфа-Капитал», «Велес Капитал», БКС. Такие же запросы в Минфин Бельгии помимо этих компаний отправили «Альфа Инвестиции», Тинькофф-банк.

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Дарья Эрозбек