BBC рассказала про меры безопасности в ходе визита Зеленского в США

Власти США опасались покушения на президента Украины Владимира Зеленского со стороны России, сообщили источники ABC. Поэтому, как сообщает BBC, для обеспечения безопасности президента были предприняты меры, включающие сопровождение его Boeing самолетом-разведчиком НАТО.

Как сообщила BBC со ссылкой на источники, президент Украины после поездки в Бахмут отправился ночным поездом до Пшемысля в Польше, там его встретил автомобиль Chevrolet Suburban, которыми пользуется правительство США.

Вскоре после этого системы отслеживания полетов показали, что Boeing C-40B ВВС США, на борту которого предположительно находился Владимир Зеленский, вылетел из аэропорта Жешува (примерно в 80 км от Пшемысля). Перед этим район Северного моря просканировал самолет-разведчик НАТО, поскольку там патрулируют российские подводные лодки.

Из Польши Владимира Зеленского доставили в Великобританию. Оттуда его Boeing вылетел в сопровождении американского истребителя F-15. Спустя десять часов пути самолет приземлился неподалеку от Вашингтона.

Владимир Зеленский находился в США 21 и 22 декабря. Президент Украины поговорил с президентом США Джо Байденом, а также выступил с речью перед Конгрессом, в которой попросил о дополнительной военной помощи. На пресс-конференции после переговоров Джо Байден сказал, что Владимир Зеленский готов к «справедливому миру» с Россией. Однако позже президент Украины уточнил, что под «справедливым миром» он имел в виду отсутствие компромиссов.

Подробнее о поездке Владимира Зеленского в США — в публикации «Ъ» «Достучаться до американских сердец».

Анастасия Ларина