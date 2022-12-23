В Кремле нет позиции по списыванию долгов регионов в объеме затрат на мобилизацию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле нет позиции по поводу предложения списать регионам долги в размере средств, выделенных на поддержку новых регионов и мобилизацию. По словам пресс-секретаря, предложение прежде всего требует проработки Минфина.

«Позиции по этому вопросу нет, потому что, конечно, это прежде всего требует очень и очень скрупулезной проработки по линии Министерства финансов»,— сказал господин Песков на брифинге.

Ранее сегодня губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что комиссия Государственного совета по экономике предложила списать с регионов долги в объеме затрат, выделенных на восстановление новых четырех субъектов, а также на мобилизацию.

3 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 195 тыс. руб. призванным в рамках частичной мобилизации. Кроме того, в регионах для мобилизованных предусмотрены разные доплаты: например, в Подмосковье это 200 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 300 тыс. руб.

Подробнее о том, что происходит на 303-й день после ввода российских войск на территорию Украины, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина