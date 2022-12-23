Регионам могут списать долги в объеме затрат на поддержку новых регионов и мобилизацию

Комиссия Госсовета РФ по экономике предложила списать с регионов долги в размере средств, которые были направлены на мобилизацию, а также поддержку присоединенных к России Донецкой народной республики (ДНР), Луганской народной республики (ЛНР), Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщил глава комиссии и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Текслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Алексей Текслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«В части мер поддержки региональных бюджетов в условиях внешнего санкционного давления считаем необходимым разработать механизм списания задолженности по реструктурированным бюджетным кредитам из федерального бюджета в объеме средств, направляемых регионами на поддержку новых территорий и проведения мобилизационных мероприятий»,— сказал господин Текслер (цитата по ТАСС).

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил, что мероприятия в рамках частичной мобилизации закончены. Помимо 300 тыс. мобилизованных, более 20 тыс. человек поступили в войска в качестве добровольцев.

3 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 195 тыс. руб. мобилизованным гражданам. О выплатах мобилизованным стали заявлять и в регионах. В частности, в Челябинской области размер единовременной выплаты составит 50 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 300 тыс. руб., в Подмосковье — 200 тыс. руб., в Новосибирской, Тульской и Курской областях — 100 тыс. руб. Мобилизованным гражданам Москвы назначили ежемесячные выплаты в размере 50 тыс. руб.

Милена Костерева