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Коммерсантъ FM
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Посол Индии в РФ заявил, что Моди и Путин могут встретиться в 2023 году

Встреча премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента России Владимира Путина планируется в 2023 году, заявил посол Индии в Москве Паван Капур. Он отметил, что окончательных договоренностей пока нет, но лидеры находятся в постоянном контакте друг с другом.

«Наши лидеры находятся в постоянном контакте — они встречались на полях саммита ШОС (Шанхайской организации сотрудничества.— "Ъ") в Самарканде в сентябре, в прошлую пятницу говорили по телефону. И общение продолжится»,— сказал посол (цитата по «РИА Новости»).

Господин Капур отметил, что формат, в котором состоится встреча, неважен. Вне зависимости от того от того, будет ли это формальный саммит или переговоры, «в любом случае, они встретятся». «Индия председательствует в ШОС, в "Группе двадцати", поэтому встреча обязательно пройдет»,— сказал он.

9 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что господин Моди отказался от ежегодного двустороннего саммита с Владимиром Путиным из-за ядерных угроз Украине. Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что «никто ни от чего не отказывался, потому что и не было ничего запланировано». 16 декабря господин Песков рассказал о том, что лидеры России и Индии провели телефонные переговоры, но подробностей не уточнил.

Милена Костерева

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