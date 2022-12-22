Объекты на территории Сириуса наделили статусом федерального значения

Правительство РФ наделило объекты, создаваемые на федеральной территории (ФТ) Сириус, статусом объектов федерального значения (ФЗ-495 от 5 декабря 2022 года). Об этом 22 декабря в рамках заседания Совета ФТ сообщила председатель представительного органа и руководитель Фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Этот закон, по ее словам, дает Сириусу возможность инвестиционного развития крупных инфраструктурных проектов. «Предусмотрен сокращенный порядок развития проектов. Инвестиционно-строительный цикл занимает до одного года. Кроме того, закон наделил публичные власти Сириуса полномочиями субъекта Российской Федерации в градостроительной сфере, что, в частности, и позволяет нам применять новые упрощенные процедуры»,— рассказала госпожа Шмелева.

Кроме того, все вопросы, связанные с Генеральным планом федеральной территории, теперь переданы на прямой контроль правительству Российской Федерации. Это, по словам Елены Шмелевой, позволяет властям Сириуса «использовать самые передовые подходы в градостроительном планировании, без необходимости применять во многом устаревший Градостроительный кодекс Российской Федерации».

Также, как сообщила председатель Совета ФТ, в Сириусе, в отличие от других субъектов федерации, теперь можно будет устанавливать строительный надзор за объектами ИЖС, что «позволяет минимизировать риски хаотичной застройки и способствует повышению качества строительства в целом».

Всего, по словам Елены Шмелевой, в 2022 году депутаты Совета ФТ Сириус направили в правительство РФ 11 предложений об изменении федерального законодательства в сфере градостроительства. В развитие положений уже принятых 5 декабря изменений в законы Совету федеральной территории предстоит принять в 2023 году примерно десять законодательных актов.

22 декабря в здании университета «Сириус» прошли торжественные мероприятия, посвященные двухлетию со дня образования экспериментальной федеральной территории с особым статусом. Как сообщила на заседании Совета ФТ Елена Шмелева, в 2022 году представительный орган провел девять заседаний, на которых депутаты приняли 85 правовых актов, в том числе 58 решений и 27 постановлений. Наибольшее количество правовых актов в 2022 году было принято по вопросам организации публичной власти (утверждены положения об администрации федеральной территории, об аппарате Совета, сформирована и приступила к работе Контрольно-счетная палата ФТ Сириус). Кроме того, разработан проект бюджета Сириуса на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов.

«В социальной сфере Советом было принято 15 правовых актов, представляющих правовые гарантии жителям федеральной территории. Мы не только сохранили все ранее существовавшие в крае и городе гарантии, мы установили новые меры социальной поддержки, которые ранее не применялись. Это, в частности, ежемесячные компенсационные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет, которые не посещают детские сады. Это единовременная денежная выплата на детей-первоклассников»,— рассказала госпожа Шмелева.

Также, по словам главы Совета Сириуса, с 1 апреля на федеральной территории возобновят взимание курортного собора, а администрация федеральной территории сможет самостоятельно регулировать его размер и сроки перечисления сбора в бюджет субъекта.

Кроме того, как отметила Елена Шмелева, в научно-технологическом университете «Сириус» в 2023 году будет открыта программа бакалавриата на базе девяти классов. Таким образом, студенты, поступившие в университет на бакалавриат, по истечении пяти лет обучения получат одновременно с аттестатом о среднем общем образовании — диплом о высшем образовании.

На вопрос «Ъ-Кубань» о внесенном правительством РФ в Госдуму в октябре 2022 года законопроекте по увеличению федеральной территории Сириус за счет включения новых земель общей площадью более 88 тыс. га (включая горнолыжные курорты Красной Поляны) Елена Шмелева и глава Сириуса Дмитрий Плишкин отвечать прямо не стали. Госпожа Шмелева сказала лишь, что руководство федеральной территории планирует расширять сотрудничество с другими образовательными и научными проектами вне зависимости от их территориальной принадлежности, но надеется, что это будет вестись по программе Сириуса. Экстерриториальная принадлежность, по словам госпожи Шмелевой, «даст возможность НИИ пользоваться экспериментальным правовым режимом Сириуса, его инфраструктурой, научной базой, что может стать новым импульсом для них и дать массу возможностей».

Дмитрий Михеенко