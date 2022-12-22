Курортный сбор в Сириусе введут в апреле 2023 года

Курортный сбор на территории Сириуса введут с 1 апреля. Об этом сообщила председатель Совета федеральной территории.

Согласно последним изменениям законодательства, администрация Сириуса сможет самостоятельно регулировать размер курортного сбора и сроки его перечисления в бюджет субъекта.

Ранее эксперимент по взиманию курортного сбора на Кубани продлили до 2025 года согласно поправкам от 5 декабря. В 2021 году Краснодарский край собрал более 164 млн руб. в рамках эксперимента. Сбор средств с отдыхающих также проводят Ставропольский и Алтайский регионы, Санкт-Петербург и Сириус.

Анастасия Донскова

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