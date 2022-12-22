Рогозин доставлен в госпиталь Ростова-на-Дону

Руководитель группы военных советников, экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, получивший ранение позвоночника при обстреле гостиницы в Донецке, доставлен в госпиталь Ростова-на-Дону. Вместе с ним туда доставлены двое других пострадавших.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подвергнутый обстрелу ресторан «Шеш-Беш» в Донецке

Фото: Alexander Ermochenko, Reuters Подвергнутый обстрелу ресторан «Шеш-Беш» в Донецке

Фото: Alexander Ermochenko, Reuters

«Дмитрий Рогозин и еще двое пострадавших от украинского обстрела гостиницы доставлены из Донецка в Военный клинический госпиталь Ростова-на-Дону. Сейчас проводится осмотр и оказывается необходимая медицинская помощь»,— сказал помощник Дмитрия Рогозина (цитата по «РИА Новости»). Несколько раненых советников, по словам помощника, остались в больнице в Донецке, поскольку нет разрешения от врачей на их транспортировку.

Обстрел ресторанно-гостиничного комплекса «Шеш-Беш» произошел в 19:00 по местному времени (20:00 мск) вчера, 21 декабря. В это время Дмитрий Рогозин отмечал там свой день рождения. Огонь по гостинице велся по наводке, считает депутат Госдумы Алексей Журавлев, который также был в гостинице (ранений не получил).

Через несколько часов после госпитализации господин Рогозин рассказал, что осколок прошел в сантиметре от позвоночника. Тогда он говорил, что останется в Донецке. Помимо него ранения получили премьер-министр ДНР Виталий Хоценко (он уже вышел на работу) и несколько сопровождавших их лиц, двое из которых погибли.

О последствиях военного конфликта на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян