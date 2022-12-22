Банк «Центр-инвест» — призер национальной банковской премии 2022

Банк вошел в число лучших компаний финансового и IT-сектора, которые представляли свои проекты в 21 номинации. Организаторами мероприятия выступили Ассоциация российских банков и Национальный банковский журнал.

В номинации «Спецпроект» были отмечены ESG-проекты банка: конкурс «Я и Цели устойчивого развития» и «Совместный инклюзивный курс с АРФГ по подготовке волонтеров для работы с лицами с ОВЗ и инвалидностью». Заместитель председателя правления Александр Долганов принял участие в торжественной церемонии победителей Национальной банковской премии.

Банк «Центр-инвест» — пример социально ответственного бизнеса, который на практике реализует ESG-принципы и является успешным примером устойчивой бизнес-модели, ориентированной не на сиюминутную прибыль, а на развитие нынешних и будущих поколений.

ПАО КБ «Центр-инвест»