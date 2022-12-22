В Крыму продлили режим высокого уровня террористической опасности до Рождества

Действие режима «желтого» уровня террористической опасности в приграничных районах Крыма продлили до 6 января, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«В целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 22 декабря 2022 года до 20:00 6 января 2023 года высокий (желтый) уровень террористической опасности будет действовать на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов»,— сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

По его словам, силовые структуры и правоохранительные органы обеспечивают безопасность Крыма, жителей и гостей республики в полном объеме. Ранее власти региона сняли ограничение на применение и использование пиротехники в новогоднюю ночь.

Александр Дремлюгин, Симферополь