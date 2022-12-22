Главы МИД G7 сегодня обсудят поддержку Украины в онлайн-формате

Министры иностранных дел стран G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония) сегодня, 22 декабря, проведут встречу, в рамках которой обсудят ситуацию на Украине и дальнейшие меры реагирования, сообщил МИД Японии. Встреча пройдет в режиме онлайн.

«Около 21:30 (15:30 мск.— "Ъ") 22 декабря приблизительно в течение часа состоится встреча в онлайн-формате глав МИД стран G7, в которой примет участие министр иностранных дел (Японии.— "Ъ") Ёсимаса Хаяси»,— говорится в заявлении на сайте японского МИДа.

10 декабря премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что в качестве председателя в G7 в 2023 году страна намерена продвигать оказание помощи Украине. Он также отметил, что Токио будет настаивать на усилении санкций в отношении России.

С 5 декабря страны G7, а также Евросоюз (ЕС), Австралия и Норвегия ввели потолок цен на российскую нефть. Ограничения установили на уровне $60 за баррель. 19 декабря Министры энергетики ЕС достигли политического соглашения о потолке цен на газ.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Газ разошелся с потолком».

Милена Костерева