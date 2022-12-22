Посольство: РФ продолжит настаивать на участии в расследовании диверсий на «Северных потоках»

Посольство РФ в США прокомментировало публикацию газеты The Washington Post (WP), журналисты которой не нашли убедительных доказательств причастности Москвы к диверсии на «Северных потоках». Диппредставительство приветствовало стремление издания «докопаться до истины». Москва заверила, что продолжит настаивать на своем участии в расследовании.

«Подчеркиваем, что наша страна не позволит "замести под ковер" неудобную правду о произошедшем на "Северных потоках". Будет и далее настаивать на всестороннем и прозрачном расследовании с российским участием»,— говорится в комментарии посольства в Telegram.

Российское диппредставительство считает, что выводы WP «не слишком удобны для любителей при любом удобном случае демонизировать Россию». Посольство предлагает задаться вопросом, «кому был выгоден розыгрыш "российской карты" для геополитического и энергетического ослабления Европы», а также «кто конечный бенефициар выведения из строя трубопроводов и продажи альтернативных энергоресурсов». «Ответ очевиден»,— считают дипломаты.

В сентябре на «Северном потоке-1» и не введенном в эксплуатацию «Северном потоке-2» произошли взрывы. Пострадали три из четырех ниток трубопроводов. Все стороны считают, что произошла диверсия. Никто не взял на себя ответственность за взрывы. Президент России Владимир Путин обвинял в происшедшем англосаксов. «Газпром» был допущен до мест взрывов.

О последствиях диверсий — в публикации «Ъ» «"Северные потоки" пройдут декомпрессию».

Леонид Уварчев