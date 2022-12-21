Путин принял госсекретаря Союзного государства Мезенцева

Президент Владимир Путин принял в Кремле госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева. Стороны обсудили реализацию интеграционных отраслевых программ и другие актуальные темы, сообщает Кремль по итогам переговоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Дмитрий Мезенцев

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин и Дмитрий Мезенцев

Фото: пресс-служба президента РФ

«Надо сказать, что вы работаете в очень полезное и интересное время для развития Союзного государства, его институтов, решения задач, которые мы ставим в этой сфере в интересах граждан как России, так и Белоруссии»,— заявил на встрече господин Путин. «Ваш визит буквально несколько дней назад в Минск еще раз показал, что отношения Белоруссии и России развиваются по-особому. Подтвержден статус и формат союзничества»,— заявил, в свою очередь, господин Мезенцев, кратко проинформировав о том, что удается сделать в форматах Союзного государства.

Речь идет о 28 программах по экономической интеграции, механизме программ Союзного государства, который финансируется из союзного бюджета, а также о решении вопросов по обеспечению безопасности именно Союзного государства и безопасности внешних границ.

Во время визита президента РФ в Белоруссию среди прочего обсуждалось создание единого оборонного пространства.

О визите в Минск читайте в публикации «Ъ» «С широко раскрытыми газами».

Мария Федотова