«Уральские авиалинии» отменили рейсы в Египет вслед за iFly

«Уральские авиалинии» отменили запланированные рейсы в Египет до урегулирования вопроса с пролетами. Об этом «Интерфаксу» сообщила представитель авиакомпании. Ранее рейсы в египетские курортные города Хургада и Шарм-эш-Шейх приостановили российские авиакомпании iFly и Nordwind.

«Мы отменили рейсы в Египет до решения вопроса с пролетами»,— заявила представитель «Уральских авиалиний». Самолетный парк авиакомпании сформирован только из европейских Airbus.

Авиакомпания iFly cообщила туроператору Tez Tour, что отменит рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх на 21 декабря. Компания до этого уже несколько раз отменяла рейсы в Египет.

Ранее Турция, Иордания, Саудовская Аравия и Эритрея запретили iFly летать через свое воздушное пространство. Авиакомпания iFly просила Росавиацию разрешить ей летать через Сирию, но ведомство не согласовало этот маршрут, сочтя его небезопасным.

По данным на 19 декабря, в Хургаде оставались около 2 тыс. путешественников, сообщили в российском консульстве.

Проблемы перевозчика iFly и его клиентов возникли из-за санкций. Иордания, над территорией которой летали лайнеры авиакомпания, потребовала от нее страховой сертификат, выпущенный в Лондоне.

Подробнее — в публикации «Ъ FM» «Туристы собираются домой».

Мария Федотова