США пока не видят перспектив дипломатического урегулирования на Украине

США считают, что Россия не заинтересована в дипломатическом урегулировании конфликта на Украине, заявил высокопоставленный представитель американской администрации, имя которого не называется в материалах Белого дома. По его мнению, в ближайшем будущем урегулировать конфликт не получится.

Чиновник провел телефонный брифинг в преддверии визита в США президента Украины Владимира Зеленского, который состоится сегодня, 21 декабря. Имя и должность представителя администрации США не указаны. Во время общения с прессой он заявил, что Россия «не проявила интереса к прекращению этой жестокой войны», а также «не желала предпринимать дипломатические усилия для предотвращения конфликта».

«Мы знаем, что в ближайшие дни конфликт (на Украине.— "Ъ") будет продолжаться, зима будет суровой, и мы продолжим изо дня в день оказывать критически важную поддержку украинскому народу»,— пообещал американский чиновник, которого цитирует пресс-служба Белого дома.

На уточняющий вопрос о том, возможно ли дипломатическое урегулирование в ближайшее время, он ответил отрицательно. «Россия, конечно, могла бы закончить войну хоть завтра, уйдя из Украины. Они не показывают никакого намерения делать это и не намерены серьезно браться за это дело. Потому мы не видим возможности для дипломатии, которая привела бы к прекращению войны на справедливых условиях, в самом ближайшем будущем»,— пояснил он.

Ожидается, что во время визита в США господин Зеленский встретится с американским президентом Джо Байденом и выступит во время совместной сессии обеих палат Конгресса. Белый дом США также анонсировал новый пакет помощи Украине на $2 млрд, в который войдет зенитно-ракетный комплекс Patriot. Посольство РФ предупреждало, что у этого решения будут «непредсказуемые последствия».

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер