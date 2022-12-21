Евро превысил 75 рублей впервые с конца апреля

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил 75 руб./€ впервые с 29 апреля. По состоянию на 8:31 евро дорожал на 1,45%, до 74,7 руб./€.

Доллар растет на 1,92%, до 70,1 руб./$. Курс юаня поднялся выше 10 руб. впервые с 30 мая.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Рубль сегодня, 21 декабря, с самого утра дешевеет по отношению к основным валютам. Национальная валюта перешла к снижению на фоне введенного Евросоюзом девятого пакета антироссийских санкций на прошлой неделе.

Подробности — в публикации «Ъ» «На валюту поступил спрос».

Лаура Кеффер