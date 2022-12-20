Госдума приняла закон об ответственности за уклонение от обязанностей иностранных агентов

Госдума в третьем чтении приняла пакет поправок, который объединяет меры ответственности за уклонение от обязанностей иностранных агентов. В частности, речь идет об ответственности за распространение материалов без маркировки, нарушение сроков при предоставлении отчета о своей работе. Все меры ответственности собраны в одной статье — 19.34 КоАП.

Закон объединяет меры наказания в случае, если иностранные агенты:

не исполняют обязанности по сообщению о наличии своего статуса;

производят материалы и распространяют их без маркировки;

нарушают порядок и сроки размещения в интернете отчета о своей деятельности;

не заводят российское юридическое лицо.

За нарушение этих мер предусмотрены штрафы от 2 тыс. до 1 млн руб. Если лицо, признанное иноагентом, нарушит порядок деятельности, прописанный в законе, два раза подряд после присвоения ему соответствующего статуса, его привлекут к уголовной ответственности.

Закон, обобщающий нормы об иностранных агентах, был подписан президентом в июле. Он вступил в силу с 1 декабря. Закон запрещает иноагентам работать на госслужбе, объектах «критической информационной инфраструктуры», вести преподавательскую, просветительскую деятельность для несовершеннолетних. С 1 декабря Минюст начал публиковать личные данные иностранных агентов, в том числе СНИЛС и ИНН. Кроме того, с ноября иноагенты должны маркировать свои материалы новой плашкой.

Как суд впервые назначил штраф за недостаточно большие буквы иноагентской маркировки — в материале «Иноагент размером не вышел».

Анастасия Ларина