ГК «Ростов-Дон» победил в последнем матче на арене ростовского Дворца спорта

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» одержал победу над «Ставропольем» со счетом 39:25 в последнем матче на домашней арене ростовского Дворца спорта, сообщает пресс-служба клуба.

Перед матчем «Ростов-Дон» занимал вторую строчку турнирной таблицы предварительного этапа OLIMPBET Суперлиги 2022/23 со счетом 30 очков. «Ставрополье» расположилось на 8 строчке со счетом 16 очков. В предыдущей игре «Ростов-Дон» одержал победу над китайским «Фениксом».

Счет в матче со «Ставропольем» был открыт ростовской командой, которая быстро завладела преимуществом. Екатерина Зеленкова забила семь мечей в ворота ставропольской команды, еще четыре — Владлена Бобровникова. Также четыре удачных попадания были у Анны Сень. Первый тайм завершился со счетом 25:12 в пользу донской команды.

Во второй части игры «Ростов-Дон» сохранил успех, наращивая дистанцию по счету. Состав команды сменился. В последние 10 минут матча была зафиксирована потеря мяча и одно нарушение, но победа досталась ростовскому клубу. В конце игры мячи в ворота соперниц забросили Дарья Стаценко, Алина Решетникова и Меланья Пичугина.

После завершения игры ростовский Дворец спорта закрыт на реконструкцию. До ее окончания «Ростов-Дон» будет проводить игры на новой арене Училища олимпийского резерва. Следующий матч с «Астраханочкой» пройдет здесь уже в январе 2023 года.

Ранее сообщалось, что реконструкция Дворца спорта завершится в 2025 году.

Анастасия Назарова