В Ростове Дворец спорта реконструируют за 1,6 млрд рублей в 2025 году

Реконструкцией Дворца спорта в Халтуринском пер. в Ростове-на-Дону займется «Южная строительная компания». Подрядчик проведет работы до конца декабря 2025 года, следует из данных сайта Госзакупки. Стоимость контракта составила 1,6 млрд руб.
Фото: «Ъ-Юг»
План реконструкции объекта был обнародован еще в 2019 году. Тогда министр спорта региона Самвел Аракелян сообщал, что работы проведут с 2021 по 2022 год. Трибуны комплекса должны были расширить, изменив вместимость с 3 до 5 тыс. зрителей.
По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Южная Строительная Компания» (ООО «ЮСК») была основана в 2010 году в Ростовской области. Специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Владельцем предприятия является Алексей Ильченко. Выручка компании в 2021 году составила 342 млн руб., а чистая прибыль — 1,6 млн руб. Среди проектов, реализованных компанией, — строительство музейного комплекса «Россия — моя история», реконструкция ряда образовательных учреждений, благоустройство парка «Левобережный».