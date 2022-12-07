В Ростове Дворец спорта реконструируют за 1,6 млрд рублей в 2025 году

Реконструкцией Дворца спорта в Халтуринском пер. в Ростове-на-Дону займется «Южная строительная компания». Подрядчик проведет работы до конца декабря 2025 года, следует из данных сайта Госзакупки. Стоимость контракта составила 1,6 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Юг» Фото: «Ъ-Юг»

План реконструкции объекта был обнародован еще в 2019 году. Тогда министр спорта региона Самвел Аракелян сообщал, что работы проведут с 2021 по 2022 год. Трибуны комплекса должны были расширить, изменив вместимость с 3 до 5 тыс. зрителей.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Южная Строительная Компания» (ООО «ЮСК») была основана в 2010 году в Ростовской области. Специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Владельцем предприятия является Алексей Ильченко. Выручка компании в 2021 году составила 342 млн руб., а чистая прибыль — 1,6 млн руб. Среди проектов, реализованных компанией, — строительство музейного комплекса «Россия — моя история», реконструкция ряда образовательных учреждений, благоустройство парка «Левобережный».

Анастасия Назарова