Вучич попросил НАТО защитить сербов в Косово и Метохии

Президент Сербии Александр Вучич встретился с командующим Объединенными силами НАТО адмиралом Стюартом Маншем в Неаполе. Он попросил его оказать помощь по защите сербского населения в Косово и Метохии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Вучич

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Александр Вучич

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Я попросил НАТО защитить наших людей в Косово и Метохии и поблагодарил за понимание политики нейтралитета Сербии»,— написал господин Вучич в своем Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена).

Очередное обострение произошло на севере Косово в декабре. Около 350 косовских полицейских вторглись на север республики, населенной сербами. 10 декабря после задержания бывшего полицейского-серба Деяна Пантича сербы вышли на акции протеста.

16 декабря Александр Вучич объявил, что его страна направит миссии НАТО запрос на возвращение своих военных и полиции в Косово и Метохию. На прошлой неделе Международная миссия под эгидой НАТО в Косово и Метохии (KFOR) усилила патрулирование и свое присутствие на севере Косово.

О ситуации в регионе читайте в материале «Ъ» «Сербии предлагают сдаться в план».

Дарья Эрозбек