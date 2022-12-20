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Коммерсантъ FM
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Модель инопланетянина из фильма Спилберга продали за $2,6 млн

Модель инопланетянина (E.T. the Extra-Terrestrial) из одноименного фильма Стивена Спилберга продали на аукционе за $2,6 млн. Он был продан на аукционе «Символы и кумиры: Голливуд», проведенном в Беверли-Хиллз (штат Калифорния) аукционным домом Julien’s Auctions. Аукционный дом оценил модель от $2 млн до $4 млн, а торги начинались с суммы в $500 тыс. Имя покупателя не сообщается.

Модель инопланетянина

Модель инопланетянина

Фото: Julien's Auctions

Модель инопланетянина

Фото: Julien's Auctions

Это оригинальная мехатронная (то есть созданная с использованием точной механики, а также электронных и других элементов) модель, которая использовалась в фильме. Правда, «кожа» инопланетянина истлела за 40 лет, сохранился только «скелет». Модель представляет собой сложную конструкцию из дюралюминия с 85 сочленениями, включающую также кабели, электронные элементы и т.д. Модель до сих пор находится в рабочем состоянии.

Модель для фильма, вышедшего в 1982 году, была создана известным мастером спецэффектов Карло Рамбальди. Создание инопланетянина обошлось тогда в $1,5 млн — при бюджете фильма $10 млн. Модель хранилась в семье господина Рамбальди, которая решила продать ее после его смерти.

Яна Рождественская

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