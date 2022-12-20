Прощание с редактором сайта «Коммерсантъ-Урал» Татьяной Дрогаевой пройдет 21 декабря в Екатеринбурге

Церемония прощания с редактором сайта «Коммерсантъ-Урал» Татьяной Дрогаевой состоится в среду, 21 декабря, в Екатеринбурге в зале «Вознесение» (ул. Серафимы Дерябиной, 41А) в 14:00. Ее похоронят на родине — в Сургуте (ХМАО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Титова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Титова, Коммерсантъ

Напомним, журналист Татьяна Дрогаева скончалась в больнице Челябинска утром 16 декабря. По предварительным данным, в субботу, 10 декабря, у нее случился инсульт. В больницу Челябинска ее доставили на вертолете из Карабаша. Около недели врачи боролись за жизнь Татьяны Дрогаевой, она находилась в тяжелом состоянии.

В память о редакторе сайта «Коммерсантъ-Урал» Татьяне Дрогаевой — «Наша Таня».

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