Школы на Ямале перевели на дистант из-за вспышки ОРВИ и гриппа

В Новом Уренгое и Надымском районе (Ямало-Ненецкий автономный округ) из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом среди подростков все школы и учреждения допобразования были переведены на дистанционное обучение. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства региона.

Решение о дистанте принято на основании постановлений регионального управления Роспотребнадзора. Во всех остальных муниципалитетах Ямала школы работают в обычном режиме.

Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в России повсеместно переводят школы на дистант. За прошлую неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом по всей стране увеличилась на 35%. В Ростовской области эпидпорог по гриппу и ОРВИ с начала декабря превышен на 123%, в Санкт-Петербурге — почти на 80%, в Свердловской области — на 120%. Роспотребнадзор заверил, что не планирует вводить систему QR-кодов из-за гриппа.

Подробности — в публикации «Ъ» «Вирусы взялись за старое».

Илья Смирнов, Екатеринбург