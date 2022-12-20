Глава Роскосмоса рассказал, что американцы протянули руку помощи во время утечки на «Союзе»

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов рассказал, что американский экипаж Международной космической станции (МКС) предлагал российским коллегам помощь в связи с разгерметизацией внешнего контура системы охлаждения корабля «Союз МС-22».

«Они проявили себя достойно, протянули руку помощи, но я надеюсь, что мы и сами справимся»,— сказал господин Борисов во время сеанса связи с российским экипажем МКС (цитата по ТАСС). Он также обратился к российским космонавтам с просьбой поблагодарить коллег из США.

15 декабря на корабле «Союз МС-22», состыкованном с МКС, произошла разгерметизация внешнего контура системы охлаждения. Отмечалось, что экипаж МКС не пострадал. 17 декабря из-за утечки NASA отложило выход своих астронавтов в открытый космос. По информации «Роскосмоса», причиной утечки могло стать попадание микрометеорита.

Вчера, 19 декабря, господин Борисов сообщил, что решение по «Союзу» будет принято ориентировочно 27 декабря. По его словам, резервный корабль на замену неисправному будет подготовлен к пуску к 19 февраля.

Милена Костерева