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Коммерсантъ FM
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В Южно-Сахалинске школы переводят на удаленку

В Южно-Сахалинске школы с завтрашнего дня, 21 декабря, переводят на дистанционное обучение. Это решение принято из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

«Предварительно, такой режим продлится до субботы, 24 декабря, включительно. Отметим, что детские сады продолжат работать в обычном режиме.»,— говорится в релизе администрации на ее странице во «ВКонтакте».

В пресс-службе мэрии рассказали «РИА Новости», что в школах отмечен ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом среди учащихся.

За прошлую неделю заболеваемость гриппом по всей России увеличилась на 35%. В Ростовской области эпидпорог по гриппу и ОРВИ с начала декабря превышен на 123%, в Санкт-Петербурге — почти на 80%, в Свердловской области — на 70%. По данным Минздрава, лидирует среди сезонных вирусов свиной грипп. Роспотребнадзор заверил, что не планирует вводить систему QR-кодов из-за гриппа.

Подробности — в публикации «Ъ» «Вирусы взялись за старое».

Лаура Кеффер

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