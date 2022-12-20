МИД РФ: более 60 россиян незаконно содержатся в американских тюрьмах

Более 60 россиян отбывают тюремные сроки в США по несправедливым обвинениям, заявил в интервью «РИА Новости» замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Он утверждает, что эти россияне «по сути взяты в заложники». По мнению дипломата, к гражданам РФ в Штатах относятся несправедливо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Вершинин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Сергей Вершинин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По словам господина Вершинина, эта тенденция в последнее время усилилась. Он призвал при выезде за границу, особенно в «недружественные» страны, думать о возможных последствиях, «если есть хотя бы малейшие основания для подозрений в наличии к себе специфического интереса со стороны спецслужб».

«Рассчитывать на справедливое отношение не приходится. К выходцам из России в США действует презумпция виновности по принципу "русский — значит, преступник"»,— убежден Сергей Вершинин.

8 декабря отбывавшего срок в США Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Бут в 2012 году был приговорен к 25 годам колонии за продажу оружия. Госпожу Грайнер осудили в августе на девять лет за то, что в аэропорту Шереметьево в ее электронной сигарете обнаружили гашишное масло. Москва и Вашингтон также обсуждают обмен осужденного в РФ американца Пола Уилана.

Подробнее об обмене Бута на Грайнер — в материале «Ъ» «Бут или не Бут, сделайте что-нибудь».

Лаура Кеффер