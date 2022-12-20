Замглавы МИД РФ: ЕС планами по трибуналу хочет прикрыть причастность к преступлениям ВСУ

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин раскритиковал дискуссии о создании «международного трибунала» над Россией. Он считает, что члены Евросоюза, которые говорят об этом, хотят прикрыть причастность к преступлениям украинских военных.

«Евросоюз, который участвует в многомиллиардном финансировании и поставках вооружений на Украину, таким образом пытается прикрыть собственную причастность к массовым случаям совершаемых ВСУ военных преступлений»,— сказал господин Вершинин «РИА Новости». По его мнению, планы по «международному трибуналу» являются нарушением Устава ООН, а также вмешательством во внутренние дела суверенных государств.

Замминистра считает, что идея о трибунале — абсурдная и в случае реализации станет «юридическим нонсенсом». Россия никогда не признает его вердикты, «если до них все-таки дойдет».

Еврокомиссия в ноябре предложила создать специальный международный трибунал по Украине под эгидой ООН. Министры иностранных дел стран Евросоюза ранее не смогли прийти к единому мнению по этому вопросу, рассказывал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Расследования по преступлениям на Украине уже ведет Международный уголовный суд, расположенный в Гааге.

О поддержке Украины со стороны Запада — в материале «Ъ» «Все для фронды, все для победы».

Леонид Уварчев