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Коммерсантъ FM
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Шведская прокуратура запросила пожизненный срок для одного из обвиняемых в шпионаже в пользу России

Прокуратура Швеции запросила обвинение для двух братьев по делу о шпионаже в пользу России. Для одного мужчины сотрудники прокуратуры потребовали пожизненное заключение, для второго обвиняемого — 12 лет лишения свободы. Об этом пишет Reuters со ссылкой на судебное заседание. Братья находятся под стражей с осени прошлого года.

Приговор огласят 19 января. Братьев подозревают в предоставлении российской разведке секретной информации в течение десяти лет. По данным Reuters, старший брат занимал высокий пост в разведывательном агентстве, а затем в вооруженных силах. Братья отрицают свою вину.

По данным газеты Aftonbladet, первый обвиняемый — 42-летний Пейман Киа —- бывший сотрудник службы госбезопасности и военной разведки Швеции. Второй обвиняемый — брат Пеймана — Паям Киа. Пеймана Киа задержали в сентябре 2021 года.

Полина Собакина

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