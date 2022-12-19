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Коммерсантъ FM
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Броскам все возрасты покорны

В Москве состоялся баскетбольный турнир «Зима 3х3»

В Москве на арене Main Stage состоялся крупный турнир по уличному баскетболу «Зима 3х3», в котором приняли участие более 1,5 тыс. игроков разных возрастов. Ключевым событием фестиваля стал Grunis Cup, который проводился уже в 11-й раз и традиционно собрал сильнейшие команды страны. Главный приз завоевала команда «Байкал». Она же победила в соревнованиях и год назад.

Фото: Ассоциация «Стритбаскет Россия»

Фото: Ассоциация «Стритбаскет Россия»

Баскетбол 3х3 все еще воспринимается как относительно молодая для российского спорта дисциплина. Может быть, даже как в некотором смысле экзотическая. Но на самом деле у российского уличного баскетбола уже имеется весьма солидная история. Достаточно вспомнить, что на Играх-2020 и мужская, и женская сборные России завоевали серебряные награды. К слову, в игровых видах спорта российская сборная на токийской Олимпиаде полным комплектом, то есть и мужской, и женской командами, была представлена только в баскетболе 3х3 и волейболе. Так что не удивительно, что в реальности баскетбол 3х3 собирает в России публику, в чем можно было убедиться по ходу прошедшего в Москве турнира «Зима 3х3», участие в котором приняли более 1,5 тыс. спортсменов.

Двухдневный турнир, организованный Ассоциацией «Стритбаскет Россия» и департаментом спорта города Москвы, по сути, был скорее фестивалем уличного баскетбола. Ведь помимо «основного блюда», а именно Grunis Cup, он включал в себя еще и детские, и юношеские соревнования, и массовый турнир, состоявшийся сразу в 22 категориях.

В общей сложности в рамках «Зимы 3х3» сыграли около 250 команд из Москвы, Московской области, Минска, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Орла, Нижнего Новгорода, Брянска, Тулы, Иваново, Казани, Калуги, Курска, Рязани, Самары, Твери и Перми.

Был даже отдельный турнир по рестболу. Это такой гибрид борьбы и баскетбола, так что не удивительно, что тут вне конкуренции были команды с Северного Кавказа. Ну и, конечно, традиционный для любого баскетбольного шоу конкурс по броскам в кольцо сверху (тут жюри признало лучшим Илью Герасимова, представляющего команду из Петрозаводска).

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Фото: Ассоциация «Стритбаскет Россия»

Фото: Ассоциация «Стритбаскет Россия»

Фото: Ассоциация «Стритбаскет Россия»

Фото: Ассоциация «Стритбаскет Россия»

Фото: Ассоциация «Стритбаскет Россия»

Фото: Ассоциация «Стритбаскет Россия»

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Фото: Ассоциация «Стритбаскет Россия»

Фото: Ассоциация «Стритбаскет Россия»

Фото: Ассоциация «Стритбаскет Россия»

Фото: Ассоциация «Стритбаскет Россия»

Фото: Ассоциация «Стритбаскет Россия»

Фото: Ассоциация «Стритбаскет Россия»

Но как уже было сказано, главным событием фестиваля был Grunis Cup. Турнир немолодой, проводившийся уже в 11-й раз и стабильно собирающий сильнейшие команды России. Не стал исключением и нынешний турнир. Участие в нем приняли 12 команд, в том числе Inanomo (Москва, чемпион и обладатель Кубка России), «Руна» (Москва, победитель «регулярки» прошлого чемпионата России), «Гагарин» (Химки»), «ЦОП Бэд Бойс» (Санкт-Петербург), «Байкал» (Москва, победитель прошлогоднего Grunis Cup) и даже сборная Белоруссии.

В финале сошлись «Байкал» и «ЦОП Бэд Бойс». Сильнее оказалась московская команда, которая получила за это 200 тыс. руб. и путевку на Moscow Open 2023 — главное событие летнего сезона в баскетболе 3х3 в России.

«ЦОП Бэд Бойс» довольствовался призом в 100 тыс. руб. и правом в марте выступить на Red Square Cup.

Арнольд Кабанов

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