Зерновой союз прогнозирует российский экспорт зерна в 60 млн тонн

Президент российского зернового союза Аркадий Злочевский считает, что несмотря на ограничения Россия сможет достичь показателя по экспорту зерна в следующем сезоне (июль 2022 года – июнь 2023 года) на уровне 60 млн тонн. Из них 50 млн тонн придется на пшеницу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аркадий Злочевский

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Аркадий Злочевский

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«В принципе мы способны выйти по экспорт по сезону в свыше 60 млн тонн зерна. Такая возможность еще сохраняется»,— сказал господин Злочевский на пресс-конференции. При этом экспортный потенциал, по его словам, сохраняется на уровне 65 млн тонн зерновых.

Президент Владимир Путин говорил, что до конца года Россия планирует поставить еще 4–5 млн тонн зерна. Это будет сопоставимо с рекордом декабря 2017 года. По его словам, ожидается, что по итогам сельхозгода экспорт зерна составит около 50 млн тонн.

17 декабря стало известно, что губернаторы крупнейших регионов — производителей зерна направили президенту письмо, в котором попросили с просьбой ограничить долю иностранных компаний — экспортеров зерна. Авторы письма полагают, что иностранные трейдеры выкачивают зерно по «теневым звеньям цепи».

Подробнее о ситуации на зерновом рынке — в материале «Зерновая переделка».

Анастасия Ларина